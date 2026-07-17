Una donna ha notato la bocca blu della sua cagnolina nel parco pubblico e, avvicinandosi, ha trovato bustine con scritte che indicavano veleno per topi. Tre anni fa, nello stesso parco, erano state trovate polpette con lame. La proprietaria ha riferito di aver evitato che la cagnolina ingerisse il veleno. La scoperta è stata fatta recentemente, nel luogo dove si trovano le bustine.

di Marianna Vazzana MILANO "La mia cagnolina aveva tutta la bocca blu. All’inizio non capivo perché. Poi, avvicinandomi nel punto in cui era appena stata, ho notato delle bustine con una scritta: era veleno per topi. Ho sudato freddo. Mi sono sentito male, anche perché anni fa, in Calabria, ho perso così un altro cane". Per fortuna, stavolta c’è stato il lieto fine. "Ma occorre lottare per impedire che le persone senza scrupoli e senza cuore possano continuare a fare del male. Adesso è capitato alla mia cagnolina, ma se quel veleno lo avesse raccolto un bambino?". Giuseppe Scuglia, di 38 anni, è il proprietario di Mira, una golden retriever che domenica scorsa ha ingerito del topicida gettato da ignoti di fianco all’area cani del giardino Carmelo Bene, tra le vie Caracciolo e Principe Eugenio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Veleno per topi nel parco pubblico: "La mia cagnolina salva per un soffio. Tre anni fa, le polpette con le lame"

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La tímida heredera es temible jefa mafiosa, derriba treinta hombres con un puñetazo

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