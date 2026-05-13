Un uomo ha dato fuoco e fatto esplodere l’appartamento in seguito a una lite con la moglie. I testimoni riferiscono che la donna si è salvata per un soffio. L’uomo ha cosparso di benzina l’intero appartamento e i vestiti, ha aperto il gas del fornello e ha dato fuoco con un accendino. L’incidente è avvenuto a Mirano, in provincia di Venezia.

MIRANO (VENEZIA) - Ha cosparso l’intero appartamento e i suoi vestiti di benzina, poi ha aperto il gas del fornello e, con un accendino, ha appiccato il fuoco. È morto così, dentro le mura di casa sua, il 49enne moldavo Iurie, residente a Vetrego di Mirano, nel Veneziano, dal 2014. L’incendio è scoppiato attorno alle 9.15 di ieri, quando la moglie era da poco uscita di casa per accompagnare la loro figlia più piccola a scuola. Da una prima ricostruzione pare, però, che l’intento dell’uomo fosse quello di incendiare l’appartamento solo una volta che la moglie fosse rientrata. Mentre lei era fuori, infatti, lui ha continuato a telefonarle insistentemente, incalzandola a tornare il prima possibile.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Si dà fuoco e fa esplodere la casa dopo la lite con la moglie, i testimoni: «Lei è salva per un soffio»

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