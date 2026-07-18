Ercolano festa con il pregiudicato | dopo Cozzolino si sospende dal Pd anche l’altra eletta Nancy Scognamiglio

Da napoli.corriere.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una festeggiamento con un pregiudicato coinvolgente esponenti del Partito democratico di Ercolano ha portato alla sospensione dalla stessa formazione della consigliera comunale appena eletta, Nancy Scognamiglio. La decisione segue un’auto-sospensione dopo il caso del video in cui si vedevano i membri del partito, tra cui la stessa consigliera, in compagnia di un uomo condannato per narcotraffico. La vicenda ha suscitato polemiche all’interno del partito.

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Il caso del video degli esponenti del Partito democratico di Ercolano che festeggiano con un pregiudicato per narcotraffico ha scosso il partito e ieri si è autosospesa dal Pd anche la consigliera comunale neoeletta Nancy Scognamiglio, così come aveva chiesto l’europarlamentare dem Sandro Ruotolo. Anche lei era ripresa nel filmato dei festeggiamenti in cui comparivano l’altro consigliere Marco Cozzolino (che era anche presidente della sezione dem ercolanese prima che i segretari regionale e provinciale, rispettivamente Piero De Luca e Francesco Dinacci, la commissariassero) e il segretario del partito cittadino Antonello Cozzolino.  Nancy Scognamiglio ha presentato ieri mattina la sua lettera di autosospensione dal Partito democratico, che ha subito preso atto della sua decisione. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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