Il caso del video degli esponenti del Partito democratico di Ercolano che festeggiano con un pregiudicato per narcotraffico ha scosso il partito e ieri si è autosospesa dal Pd anche la consigliera comunale neoeletta Nancy Scognamiglio, così come aveva chiesto l’europarlamentare dem Sandro Ruotolo. Anche lei era ripresa nel filmato dei festeggiamenti in cui comparivano l’altro consigliere Marco Cozzolino (che era anche presidente della sezione dem ercolanese prima che i segretari regionale e provinciale, rispettivamente Piero De Luca e Francesco Dinacci, la commissariassero) e il segretario del partito cittadino Antonello Cozzolino. Nancy Scognamiglio ha presentato ieri mattina la sua lettera di autosospensione dal Partito democratico, che ha subito preso atto della sua decisione. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Ercolano, festa con il pregiudicato: dopo Cozzolino si sospende dal Pd anche l’altra eletta Nancy Scognamiglio

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