ercolano il segretario del pd cozzolino ad una festa con uomo legato al clan suarino

Notizia in breve

Durante una festa post elettorale, il segretario del Pd di Ercolano ha affermato: «Pagherò la mia scommessa». La frase è stata rivolta a un uomo collegato al clan Suarino. L’evento si è svolto in un contesto informale, senza ulteriori dettagli sulla conversazione o sulle implicazioni di queste parole. Nessuna altra informazione è stata fornita sulle circostanze o sui soggetti coinvolti.