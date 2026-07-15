Ercolano il segretario del Pd Cozzolino ad una festa con uomo legato al clan Suarino

Da ilmattino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una festa post elettorale, il segretario del Pd di Ercolano ha affermato: «Pagherò la mia scommessa». La frase è stata rivolta a un uomo collegato al clan Suarino. L’evento si è svolto in un contesto informale, senza ulteriori dettagli sulla conversazione o sulle implicazioni di queste parole. Nessuna altra informazione è stata fornita sulle circostanze o sui soggetti coinvolti.

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«Pagherò la mia scommessa». Lo dice il segretario del Pd di Ercolano, Antonello Cozzolino durante un evento post elettorale. Nulla di strano se la frase non fosse rivolta ad un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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