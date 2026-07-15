Ercolano il segretario del Pd Cozzolino ad una festa con uomo legato al clan Suarino
Durante una festa post elettorale, il segretario del Pd di Ercolano ha affermato: «Pagherò la mia scommessa». La frase è stata rivolta a un uomo collegato al clan Suarino. L’evento si è svolto in un contesto informale, senza ulteriori dettagli sulla conversazione o sulle implicazioni di queste parole. Nessuna altra informazione è stata fornita sulle circostanze o sui soggetti coinvolti.
«Pagherò la mia scommessa». Lo dice il segretario del Pd di Ercolano, Antonello Cozzolino durante un evento post elettorale. Nulla di strano se la frase non fosse rivolta ad un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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