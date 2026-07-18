È stata riaperta ieri dopo tre anni di chiusura e i lavori di messa in sicurezza la strada provinciale 14 ’Sorbolo-Tivegna’, arteria che collega diverse frazioni collinari del Comune di Follo. La strada era chiusa da tempo a causa di uno smottamento, ed è stata riaperta grazie ai lavori finanziati da Regione Liguria con circa 211mila euro e realizzati dalla Provincia. Nello specifico è stato realizzato un cordolo di sostegno in calcestruzzo armato fondato su micropali disposti su due file ancorate a tiranti, con l’installazione di una barriera stradale. Le opere sono state completate con la ricostruzione del rilevato stradale e con il ripristino del manto stradale, oltre alle opere di regimazione del flusso meteorico che, una volta incanalato, è stato fatto confluire verso il torrente Serecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Era chiusa da tre anni. Riaperta dopo i lavori la Sorbolo-Tivegna

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