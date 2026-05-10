Chiesa dell' ospedale Andosilla chiusa dal 1998 e riaperta dopo i lavori | viene adottata dal Lions club

Dopo anni di chiusura, la chiesa dell’ospedale di Andosilla è stata riaperta al pubblico grazie ai lavori di restauro. L’edificio, che rappresenta un simbolo per la comunità, è stato adottato da un club di volontari locali. L’obiettivo dichiarato è quello di riconsegnare alla cittadinanza un luogo che custodisce ricordi e storia legati alla tradizione ospedaliera del territorio.

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