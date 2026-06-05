Era chiusa da quasi quattro mesi | la strada riapre dopo i lavori di sistemazione delle frane
La strada comunale di via Rio Chiè è stata riaperta al traffico dopo quasi quattro mesi di chiusura. La riapertura segue i lavori di sistemazione di due movimenti franosi che avevano provocato il cedimento di circa 150 metri di carreggiata. La strada era stata chiusa a causa dei danni causati dalle frane, che avevano reso pericoloso il transito. I lavori di ripristino sono stati completati e la carreggiata è stata rimessa in sicurezza.
È stata riaperta al traffico la strada comunale di via Rio Chiè, interessata da due movimenti franosi che avevano causato il cedimento di parte della carreggiata stradale per un tratto di circa 150 metri. Per motivi di sicurezza, la viabilità era stata interrotta il 10 febbraio. Successivamente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Stamattina ci sei quasi finito sopra. Era a due metri dal tuo piede. Ha appiattito il corpo, ha sibilato come una perdita di vapore, ha fatto un movimento secco verso la tua caviglia — bocca chiusa. Hai pensato alla vipera. Hai cercato una vanga. Era una biscia d facebook
Fino ad allora erano state mogli, madri, lavoratrici. Ma il 2 giugno 1946 diventarono semplicemente donne. Non indossarono il rossetto: la tessera elettorale, stretta tra le mani, andava leccata, la busta chiusa con la saliva. E non volevano macchiarla. Mani che x.com