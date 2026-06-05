Era chiusa da quasi quattro mesi | la strada riapre dopo i lavori di sistemazione delle frane

Notizia in breve

La strada comunale di via Rio Chiè è stata riaperta al traffico dopo quasi quattro mesi di chiusura. La riapertura segue i lavori di sistemazione di due movimenti franosi che avevano provocato il cedimento di circa 150 metri di carreggiata. La strada era stata chiusa a causa dei danni causati dalle frane, che avevano reso pericoloso il transito. I lavori di ripristino sono stati completati e la carreggiata è stata rimessa in sicurezza.