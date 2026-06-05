Era chiusa da quasi quattro mesi | la strada riapre dopo i lavori di sistemazione delle frane

Da ravennatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La strada comunale di via Rio Chiè è stata riaperta al traffico dopo quasi quattro mesi di chiusura. La riapertura segue i lavori di sistemazione di due movimenti franosi che avevano provocato il cedimento di circa 150 metri di carreggiata. La strada era stata chiusa a causa dei danni causati dalle frane, che avevano reso pericoloso il transito. I lavori di ripristino sono stati completati e la carreggiata è stata rimessa in sicurezza.

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È stata riaperta al traffico la strada comunale di via Rio Chiè, interessata da due movimenti franosi che avevano causato il cedimento di parte della carreggiata stradale per un tratto di circa 150 metri. Per motivi di sicurezza, la viabilità era stata interrotta il 10 febbraio. Successivamente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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