Energia elettrica vicino ai massimi | PUN oggi a 0,167 € kWh – 18 Luglio 2026
Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica nel mercato libero italiano è salito a 0,167 euro per chilowattora il 18 luglio 2026. Si tratta di un valore vicino ai massimi registrati.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), riferimento per il costo dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia, si attesta oggi, 18 Luglio 2026, a 0,167 €kWh. Questo valore, calcolato convertendo il prezzo di 166,84 €MWh, conferma una fase di prezzi elevati e prossimi ai massimi degli ultimi 30 giorni. Analizzando la tendenza recente, il PUN risulta in lieve calo rispetto a ieri (-1,1%), ma resta superiore sia alla media degli ultimi 7 giorni (+5,6%) sia a quella degli ultimi 30 giorni (+16,4%). Il massimo mensile è stato toccato il 16 Luglio 2026 con 0,170 €kWh, mentre il minimo si è registrato il 21 Giugno 2026 a 0,096 €kWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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