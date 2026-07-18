Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), riferimento per il costo dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia, si attesta oggi, 18 Luglio 2026, a 0,167 €kWh. Questo valore, calcolato convertendo il prezzo di 166,84 €MWh, conferma una fase di prezzi elevati e prossimi ai massimi degli ultimi 30 giorni. Analizzando la tendenza recente, il PUN risulta in lieve calo rispetto a ieri (-1,1%), ma resta superiore sia alla media degli ultimi 7 giorni (+5,6%) sia a quella degli ultimi 30 giorni (+16,4%). Il massimo mensile è stato toccato il 16 Luglio 2026 con 0,170 €kWh, mentre il minimo si è registrato il 21 Giugno 2026 a 0,096 €kWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica vicino ai massimi: PUN oggi a 0,167 €/kWh – 18 Luglio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

etrailer Electric Drop Leg Trailer Jack with 7-Way Feature Breakdown

Notizie e thread social correlati

Energia elettrica vicino ai massimi del mese: PUN oggi a 0,169 €/kWh – 17 Luglio 2026Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero sale a 0,169 euro per kilowattora, raggiungendo i massimi del mese.

Energia elettrica vicino ai massimi: PUN in rialzo oggi a 0,146 €/kWh – 6 Maggio 2026Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica in Italia si attesta oggi, 6 maggio 2026, a 0,146 euro per kilowattora, pari a 146,46 euro per...

Temi più discussi: Aree Idonee, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Perché nessuno vuole un data center vicino a casa; Luce e gas, le migliori offerte a prezzo fisso per difendersi dai rincari in arrivo; Eurobarometro: metà dei cittadini chiede più energie rinnovabili. Un terzo indica il nucleare come soluzione.

Energia elettrica vicino ai massimi del mese: PUN oggi a 0,169 €/kWh – 17 Luglio 2026Costo energia elettrica nel mercato liberoIl PUN (Prezzo Unico Nazionale), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, si attesta oggi, 17 Luglio 2026, a 0,169 €/kWh ... quifinanza.it

L’intelligenza artificiale mette sotto pressione la rete elettrica e accelera gli investimenti energeticiCapgemini analizza l’impatto dell’AI sulla rete elettrica: domanda più volatile, nuovi investimenti e maggiore uso dell’intelligenza artificiale ... 01net.it