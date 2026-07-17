Energia elettrica vicino ai massimi del mese | PUN oggi a 0,169 € kWh – 17 Luglio 2026

Da quifinanza.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero sale a 0,169 euro per kilowattora, raggiungendo i massimi del mese. Il PUN, Prezzo Unico Nazionale, si attesta oggi, 17 luglio 2026, a 168,73 euro per megawattora.

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Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, si attesta oggi, 17 Luglio 2026, a 0,169 €kWh (168,73 €MWh). Il dato, pur in lieve calo rispetto a ieri (-1%), rimane vicino ai massimi degli ultimi 30 giorni, segnalando una fase di prezzi sostenuti sul mercato libero. Negli ultimi 7 giorni la media del PUN è stata di 0,155 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni si attesta a 0,142 €kWh. Il valore odierno risulta quindi superiore sia alla media settimanale (+9,1%) sia a quella mensile (+18,5%), confermando una tendenza al rialzo rispetto ai periodi precedenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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