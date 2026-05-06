Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica in Italia si attesta oggi, 6 maggio 2026, a 0,146 euro per kilowattora, pari a 146,46 euro per megawattora. Si tratta di un valore che si avvicina ai massimi recenti registrati nel mercato libero dell’energia. La variazione del prezzo si riflette sui costi di fornitura per i consumatori e le aziende che operano nel settore.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 6 Maggio 2026, un valore di 0,146 €kWh (146,46 €MWh). Si tratta di un incremento dell’1,1% rispetto a ieri e di un livello vicino ai massimi degli ultimi 30 giorni, con una variazione del +25% rispetto alla media settimanale e del +24% rispetto alla media mensile. Questo trend conferma una fase di rialzo sostenuto nel mercato libero dell’energia. Nel confronto con le tariffe regolamentate da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), il prezzo PUN rimane competitivo rispetto alle fasce monorarie e biorarie, ma la volatilità degli ultimi giorni impone attenzione per chi ha scelto offerte indicizzate al mercato all’ingrosso.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica vicino ai massimi: PUN in rialzo oggi a 0,146 €/kWh – 6 Maggio 2026

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