Emma Marrone perché tutti parlano del suo specchio? Ecco quanto costa

Domani parte il tour di Emma Marrone, che la porterà in diverse città italiane. La cantante ha condiviso alcune foto del suo appartamento, che ha svuotato prima di partire. Tra le immagini circolano anche scatti dello specchio, il cui prezzo ha attirato l’attenzione. Non sono stati forniti dettagli sul costo, ma l’attenzione si è concentrata su questo oggetto. La cantante ha annunciato il ritorno sui palchi dopo una pausa, con un’estate ricca di concerti.

Ci siamo, domani, 15 luglio 2026, riparte il tour di Emma Marrone. Un estate che la porterà a toccare tutta Italia e a emozionare i suoi tanti fan. La cantante salentina, visto che starà via a lungo, ne ha approfittato per svuotare casa (possibile ristrutturazione?), condividendo alcune foto con i suoi follower. Un dettaglio, non è passato inosservato: lo specchio a forma di pene! Domani, mercoledì 15 luglio 2026, Emma Marrone riparte con il suo tour che farà tappa a Riccione. E’ lei una delle protagoniste indiscusse di questa estate 2026, complice anche il grande successo che sta ottenendo con il brano “Antidroga”, in collaborazione con Fabri Fibra, singolo che sta scalando le classifiche. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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