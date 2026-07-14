Emma Marrone a casa ha uno specchio a forma di pene | è un oggetto di design da quasi mille euro

Emma Marrone ha mostrato uno specchio di design a forma di pene, del valore di circa mille euro, mentre prepara la casa prima del suo tour. L’oggetto si trova tra gli arredi della cantante e ha attirato l’attenzione per la sua forma insolita. La cantante ha condiviso la presenza dello specchio durante un momento di rinnovamento domestico, senza fornire ulteriori dettagli sul suo utilizzo o sul motivo della scelta.

Emma Marrone sta svuotando casa prima del tour e ha rivelato un originale accessorio di design che fa parte del suo arredamento: uno specchio a forma di pene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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