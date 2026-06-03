Emma Marrone ha commentato le critiche sul suo corpo, affermando di aver sempre mostrato il suo aspetto senza filtri e di non voler cambiare per gli altri. La cantante ha detto di essere soddisfatta di sé stessa e di non lasciarsi influenzare dai commenti negativi. Ha sottolineato che le opinioni altrui non cambiano la sua percezione e ha invitato a rispettare le diversità. La sua posizione è stata condivisa sui social, dove ha ribadito di essere felice con il suo corpo.

L’estate porta con sé il sole, i bikini su Instagram e, puntuale come un’ombra sgradita, l’esercito dei commentatori seriali pronti a giudicare i corpi altrui. Emma Marrone lo sa bene. La cantante salentina si è ritrovata ancora una volta al centro di critiche sul suo aspetto fisico dopo la sua partecipazione al Power Hit Estate 2026 Grand Opening di RTL 102.5, andato in scena il 31 maggio a Roma. Tra i video dell’esibizione circolati sui social, accanto agli apprezzamenti è spuntato l’ennesimo commento fuori luogo. Su X, una donna le ha scritto senza troppi giri di parole: “ Mettersi a dieta no? “. Emma non ha lasciato correre. La risposta è arrivata pubblica e diretta: “ Sì Anna, mandami la tua. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Emma Marrone risponde alle critiche sul suo corpo zittendo tutti: ecco la verità che c’è dietro (e che nessuno conosce)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Emma Marrone risponde alle critiche sul suo dimagrimento

Notizie e thread social correlati

Clizia Incorvaia risponde alle critiche sul suo corpoClizia Incorvaia ha deciso di rispondere alle recenti critiche rivolte al suo aspetto fisico.

La reazione della mamma di Mussolini quando scopre che ha vinto il GF Vip diventa virale: dietro c’è una verità che nessuno conosceLa madre di Mussolini ha reagito in modo euforico quando è stato annunciato che il suo figlio aveva vinto il Grande Fratello Vip.

Temi più discussi: Mettiti a dieta, Emma Marrone risponde: Smettetela di criticare. E anche Tiziano Ferro travolto dal bodyshaming; Emma Marrone, compleanno sul rooftop a Milano: la scritta sulla torta è da ridere; Mettiti a dieta ed Emma Marrone sbotta: Basta con l'ossessione per il mio corpo. Il botta e risposta da incorniciare; Dove vive Emma Marrone? Le sue case rock e design chic.

Amo come Emma risponde a gente frustrata che sta sui social x.com

Mettiti a dieta, Emma Marrone risponde: Smettetela di criticare. E anche Tiziano Ferro travolto dal bodyshamingL'ossessione per il corpo dei cantanti è un tema. Emma Marrone si è trovata a dover rispondere a chi, ancora una volta, le ha consigliato di mettersi ... fanpage.it

Mettersi a dieta no? Emma Marrone replica al commento su X: Non c’è niente di innocenteBotta e risposta su X per Emma Marrone dopo un commento sul suo aspetto fisico. La cantante replica duramente a una donna che le ha consigliato di mettersi a dieta. cinemaserietv.it

Emma e le sue salsicce baby reddit