Emergenza incendi boschivi Ostia e Itri-Fondi tra le sette aree hotspot d’Italia

Sette aree in Italia sono state designate come hotspot per gli incendi boschivi, tra cui Ostia e le zone tra Itri e Fondi. Le fiamme si sviluppano principalmente in pinete, macchia mediterranea e campagne, che risultano più suscettibili a causa delle alte temperature. Queste aree sono vicine ad abitazioni e strade, aumentando il rischio di danni e pericoli per le comunità locali. La situazione è monitorata in diverse regioni del paese, con un’attenzione particolare alle zone più vulnerabili.

Ostia, 18 luglio 2026 – Pinete, macchia mediterranea e campagne rese più vulnerabili dal caldo, spesso a poca distanza da abitazioni e strade. Sul litorale laziale la minaccia degli incendi boschivi non è un’emergenza lontana. Con l’aumento delle temperature e l’avanzare dell’estate, anche un piccolo focolaio può trasformarsi rapidamente in un fronte difficile da contenere. A confermare il livello di rischio è la mappa elaborata dall’Arma dei Carabinieri Forestali. Ostia e l’area compresa tra Itri e Fondi sono state individuate tra le sette aree hotspot d’Italia, territori nei quali le fiamme tendono a riproporsi ciclicamente nelle stesse zone. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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