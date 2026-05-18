Incendi boschivi l' assessora Zabatta | Anche 8 donne tra i Dos della Campania

Recentemente è stato reso noto che tra i 150 Direttori delle Operazioni di Spegnimento incendi, 8 sono donne. Questi professionisti hanno completato con successo i corsi di formazione presso la Scuola regionale di Protezione Civile ‘Ernesto Calcara’. La notizia è stata comunicata dall’assessora regionale, che ha sottolineato la presenza femminile nel settore della gestione degli incendi boschivi. La formazione specialistica si inserisce nelle attività di preparazione per affrontare le emergenze legate agli incendi in territori soggetti a rischio.

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