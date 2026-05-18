Incendi Boschivi l’assessore Zabatta | Anche 8 donne tra i Dos della Campania
L’assessore regionale ha annunciato che tra i 150 Direttori delle Operazioni di Spegnimento incendi, ci sono anche otto donne. Questi professionisti hanno completato con successo i corsi di formazione specialistica presso la Scuola regionale di Protezione Civile ‘Ernesto Calcara’. La notizia riguarda il settore degli incendi boschivi e la partecipazione femminile nelle funzioni di comando. La formazione rilasciata dalla scuola rappresenta un passaggio fondamentale per la gestione delle operazioni di spegnimento.
Tempo di lettura: 2 minuti “Ci sono anche 8 donne tra i 150 Direttori delle Operazioni di Spegnimento incendi che, ad oggi, hanno superato favorevolmente i corsi di formazione specialistica della Scuola regionale di Protezione Civile ‘Ernesto Calcara’. Altre 5 stanno partecipando, insieme ad altri 28 colleghi uomini, alla nuova edizione del corso di formazione che, sempre organizzato dalla Regione Campania, si è aperto oggi presso il Centro di Addestramento dei Carabinieri Forestali”. Lo ha evidenziato l’ assessora di Palazzo Santa Lucia alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta. “ Il fatto che sempre più donne scelgano di dare il proprio... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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