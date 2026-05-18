Incendi Boschivi l’assessore Zabatta | Anche 8 donne tra i Dos della Campania

L’assessore regionale ha annunciato che tra i 150 Direttori delle Operazioni di Spegnimento incendi, ci sono anche otto donne. Questi professionisti hanno completato con successo i corsi di formazione specialistica presso la Scuola regionale di Protezione Civile ‘Ernesto Calcara’. La notizia riguarda il settore degli incendi boschivi e la partecipazione femminile nelle funzioni di comando. La formazione rilasciata dalla scuola rappresenta un passaggio fondamentale per la gestione delle operazioni di spegnimento.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Ci sono anche 8 donne tra i 150 Direttori delle Operazioni di Spegnimento incendi che, ad oggi, hanno superato favorevolmente i corsi di formazione specialistica della Scuola regionale di Protezione Civile ‘Ernesto Calcara’. Altre 5 stanno partecipando, insieme ad altri 28 colleghi uomini, alla nuova edizione del corso di formazione che, sempre organizzato dalla Regione Campania, si è aperto oggi presso il Centro di Addestramento dei Carabinieri Forestali”. Lo ha evidenziato l’ assessora di Palazzo Santa Lucia alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta. “ Il fatto che sempre più donne scelgano di dare il proprio... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendi Boschivi, l’assessore Zabatta: “Anche 8 donne tra i Dos della Campania” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Campania: bando per 48 esperti boschivi contro gli incendi? Domande chiave Come influirà la manutenzione preventiva sul rischio incendi estivi? Chi sono i professionisti selezionati per proteggere i boschi... Leggi anche: Incendi boschivi, fiamme anche a Cene: rogo spento nel pomeriggio Lotta agli incendi: domani 7 maggio workshop regionale sul Piano regionale AIB 2026 con l’assessore GalloDomani, giovedì 7 maggio, dalle 9 alle13, all’Auditorium Alexis del Centro direzionale della Banca Centro Calabria di Catanzaro, si terrà il workshop ... catanzaroinforma.it Prevenzione incendi boschivi in appennino, oltre un milione per 9 Comuni piacentiniBologna - Cambiano le condizioni climatiche e con esse cambia anche il rischio incendi. Temperature più alte, periodi di siccità sempre più lunghi e una ... piacenzasera.it