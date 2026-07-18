Emergenza caldo temporali e calo delle temperature | scendono i bollini rossi oggi in 16 città domani in 14

I bollini rossi per l'ondata di calore scendono da 16 a 14 città tra oggi e domani. L’effetto temporali ha contribuito a ridurre l’afa, portando un lieve miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla penisola. La diminuzione delle aree a massimo rischio si registra nel bollettino del ministero della Salute, che monitora l’andamento delle temperature elevate e degli eventi temporaleschi.

Leggero miglioramento dell'allerta ondata di calore sulla penisola, l’effetto temporali allenta infatti la morsa dell'afa sull’Italia. Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute si riduce il numero di città da bollino rosso che da 16 di oggi 18 luglio scende a 14 di domenica 19 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Terza ondata di caldo africano in Italia: temperature fino a 45 gradi, allerta prolungata

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