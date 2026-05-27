Caldo rovente sull’Italia oggi allerta arancione in 14 città Domani i primi 4 bollini rossi
Oggi, in 14 città italiane è stata emessa l'allerta arancione a causa delle alte temperature. Domani, quattro di queste città passeranno in zona rossa, con temperature ancora più elevate. Le condizioni di caldo intenso sono previste per questa fine di maggio, con il meteo che continua a registrare valori elevati. Le autorità hanno segnalato l’allerta per tutelare la popolazione dal rischio di colpi di calore e altri problemi legati al caldo estremo.
(Adnkronos) – Caldo estivo sull'Italia in questa fine di maggio caratterizzata dal meteo rovente. E spuntano già i primi bollini rossi nel secondo bollettino dell'anno del ministero della Salute, che da questa settimana ha ripreso la diffusione dei suoi report quotidiani sul rischio ondate di calore. Oggi, mercoledì 27 maggio, le città in arancione (livello. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Caldo record, i primi 4 bollini rossi sull'Italia: giovedì allerta massima, dove e quanto durerà
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