Caldo rovente sull’Italia oggi allerta arancione in 14 città Domani i primi 4 bollini rossi

Notizia in breve

Oggi, in 14 città italiane è stata emessa l'allerta arancione a causa delle alte temperature. Domani, quattro di queste città passeranno in zona rossa, con temperature ancora più elevate. Le condizioni di caldo intenso sono previste per questa fine di maggio, con il meteo che continua a registrare valori elevati. Le autorità hanno segnalato l’allerta per tutelare la popolazione dal rischio di colpi di calore e altri problemi legati al caldo estremo.