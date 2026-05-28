Caldo anomalo sull’Italia 4 bollini rossi oggi | le città più a rischio

Oggi quattro città italiane sono state classificate con il massimo livello di rischio a causa delle alte temperature. Le temperature hanno superato i valori medi stagionali, raggiungendo picchi elevati in alcune aree del paese. Le ondate di calore sono state registrate in diverse regioni, con condizioni climatiche più calde del normale per questo periodo dell’anno. Le autorità hanno avviato misure di monitoraggio e allerta per le aree più colpite.

(Adnkronos) – Caldo anomalo sull'Italia dove le temperature stanno raggiungendo picchi molto più elevati della media del periodo. E oggi, giovedì 28 maggio, si segnalano già i primi 4 bollini rossi del ministero della Salute che da questa settimana ha ripreso la diffusione dei suoi report quotidiani sul rischio ondate di calore. Le ondate di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Ondata di caldo anomalo colpisce lEuropa

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