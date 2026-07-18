Ciro Solimeno ha partecipato a una cena con Alessia Antonetti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Elisa Leonardi ha commentato l’evento, citando anche De Ioannon. La conversazione si è concentrata sull’incontro tra i due, senza ulteriori dettagli o commenti. Non sono stati forniti elementi riguardanti le motivazioni o le conseguenze dell’appuntamento. Nessuna informazione aggiuntiva è stata comunicata sui soggetti coinvolti o sul contesto.

In questi giorni, Ciro Solimeno è finito al centro dei gossip a causa di un incontro avuto a cena con Alessia Antonetti, sua ex corteggiatrice a Uomini e Donne. Il ragazzo non ha proferito parola sulla faccenda, ma a rompere il silenzio è stata Elisa Leonardi. Durante una diretta su TikTok, a cui hanno partecipato entrambi, Elisa ha risposto a svariate domande, alcune delle quali anche piuttosto spinose. Inoltre, è stata tirata in ballo anche Martina De Ioannon. Le parole di Elisa Leonardi sull’incontro tra Ciro e Alessia e su Martina De Ioannon. Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi stanno proseguendo la loro relazione lontano da Uomini e Donne. I due sono molto popolari, sta di fatto che sul web spesso circolano contenuti volti a rivelare particolari sul loro conto che i diretti interessati preferirebbero omettere. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Elisa Leonardi parla dell’incontro tra Ciro e Alessia e tira in ballo De Ioannon

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Uomini e Donne, Trono Classico - Ciro ed Elisa: il confronto

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