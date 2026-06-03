Uomini e Donne Elisa Leonardi provocata su Martina De Ioannon e Ciro Solimeno | la reazione

Su Uomini e Donne, alcuni utenti hanno rivolto una provocazione a Elisa Leonardi, coinvolgendo anche Ciro Solimeno e la sua ex, Martina De Ioannon. La discussione ha generato reazioni tra i partecipanti, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle provocazioni o sulle risposte date. La vicenda si è sviluppata sui social, con commenti e interventi di alcuni spettatori dello show.

Alcuni utenti che seguono Uomini e Donne hanno lanciato una provocazione ad Elisa Leonardi, tirando in ballo anche Ciro Solimeno e la sua ex Martina De Ioannon. La ragazza siciliana non è riuscita ad ignorare il commento in questione, reagendo in maniera piuttosto forte. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Frecciatina di Elisa e Ciro contro Martina Calabrò? Gesto social e forti accuse alla coppia Elisa e Ciro: una nuova storia d’amore. Dopo un percorso ricco di alti e bassi, Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi durante l’ultima puntata di Uomini e Donne. La coppia sta vivendo la loro relazione lontano dai riflettori, godendo di momenti di intimità e felicità, mentre Elisa riflette sull’impatto che il programma ha avuto sulla sua vita. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini E Donne, Elisa Leonardi: Chi E' E Che Lavoro Fa!

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