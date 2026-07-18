Educare ai sentimenti tra i banchi di scuola | arriva il manuale sulle emozioni degli studenti

Un nuovo manuale sulle emozioni degli studenti sarà distribuito nelle scuole. Nel frattempo, due neonate prematuri, gemelle, sono protagoniste di uno studio sul “Co-Bedding”, metodo di convivenza tra neonati. In ambito vulcanologico, un esperto ha segnalato un rischio elevato sui Campi Flegrei, criticando comunicazioni ritenute errate.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Lega del Filo d’Oro, nel 2025 numeri record: oltre 1. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 36-74 | Miguel de Cervantes

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