Pugilato tra banchi | due studenti si affrontano a guantoni nel cortile della scuola Il preside annuncia | Sanzione massima

Da orizzontescuola.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due studenti del secondo anno si sono affrontati in un incontro di pugilato nel cortile di una scuola in provincia di Modena. L’episodio è stato segnalato al preside, che ha annunciato una sanzione massima. I ragazzi hanno utilizzato i banchi come “ring” e si sono affrontati con i guantoni. Non sono stati riportati feriti né altre conseguenze immediate. La scuola ha avviato procedure disciplinari contro gli studenti coinvolti.

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Mancava solo il ring. E forse un po’ di consapevolezza. In un istituto scolastico, in provincia di Modena, due studenti del secondo anno hanno trasformato il cortile interno in un campo di boxe. L’arma del match? Un paio di guantoni pescati dallo zaino di un compagno di terza. L’episodio è accaduto durante la ricreazione. I due ragazzi si sono spostati in un’area defilata: un sottoscala adiacente al parcheggio, normalmente utilizzato come scala antincendio. Un luogo che gli alunni sanno di poter calpestare solo in caso di evacuazione. Per qualche minuto, invece, è diventato il centro di un incontro clandestino. Attorno a loro una decina di compagni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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