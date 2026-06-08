Pugilato tra banchi | due studenti si affrontano a guantoni nel cortile della scuola Il preside annuncia | Sanzione massima

Notizia in breve

Due studenti del secondo anno si sono affrontati in un incontro di pugilato nel cortile di una scuola in provincia di Modena. L’episodio è stato segnalato al preside, che ha annunciato una sanzione massima. I ragazzi hanno utilizzato i banchi come “ring” e si sono affrontati con i guantoni. Non sono stati riportati feriti né altre conseguenze immediate. La scuola ha avviato procedure disciplinari contro gli studenti coinvolti.