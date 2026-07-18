ecco lo sportello facile per gli studenti

È stato aperto uno sportello dedicato agli studenti internazionali e a chi ha bisogno di supporto personalizzato. Questo servizio si occupa di facilitare aspetti pratici della vita quotidiana in città, offrendo assistenza e informazioni. L’obiettivo è rendere più semplice l’inserimento di studenti provenienti da altri paesi e di chi si trova in situazioni di bisogno. Lo sportello funge da punto di riferimento per le esigenze pratiche degli studenti.

Un hub dedicato tutto all’accoglienza degli studenti internazionali e di coloro che necessitano di un supporto personalizzato; persone che semplificano ogni aspetto della vita quotidiana in città dei nuovi studenti. Tutto questo è GoUniurb, presentato ieri in ateneo. "Attraverso percorsi di orientamento mirato e nuove opportunità di networking, GoUniurb abbatte le barriere e trasforma il soggiorno a Urbino in un’esperienza di piena integrazione e crescita condivisa. L’aumento di studentesse e studenti internazionali, la presenza di studenti lavoratori e l’attenzione a esigenze educative specifiche richiedono servizi differenziati – ha detto il rettore Calcagnini –; chi lavora deve conciliare gli impegni professionali con la frequenza delle lezioni e lo studio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Going Through Airport Immigration | Simple English Conversation for Beginners

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