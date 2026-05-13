Su Unica AscoltaMI sportello psicologico online per studenti | ecco cos’è e come fare domanda

Da oggi è accessibile sulla piattaforma ministeriale Unica il servizio online “AscoltaMI”, uno sportello psicologico pensato per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie. Si tratta di un nuovo strumento che permette di ricevere supporto psicologico attraverso un canale digitale. La piattaforma fornisce tutte le indicazioni necessarie per fare domanda e usufruire del servizio, che si rivolge a studenti di diverse età.

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