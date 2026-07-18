Ecco la nuova casa della comunità | Servizi più vicini alle famiglie

Il nuovo polo sociosanitario è stato inaugurato nella via Berlusconi, con il sindaco che ha dichiarato l’obiettivo di offrire servizi più vicini alle famiglie e di creare una casa accessibile a tutta la comunità.

"Vogliamo una casa di tutti, con la nostra comunità al centro", afferma il sindaco Filippo Giorgetti, all’indomani dell’inaugurazione del nuovo polo sociosanitario nella nuova via Berlusconi. Un investimento da oltre quattro milioni di euro che amplia gli spazi e porta a Bellaria Igea Marina nuovi servizi sanitari e sociali. Il primo stralcio, finanziato con 1,8 milioni di euro del Pnrr, è concluso. Per completare l’edificio (sono presenti ancora alcuni spazi a piano terra grezzi) è stato messo in campo meno di un milione di risorse ministeriali e aziendali. Accanto prosegue il cantiere della seconda palazzina, sostenuta da quasi 1,5 milioni del fondo Kyoto e attesa nei primi mesi del 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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GRAVINA, NASCE LA NUOVA CASA DELLA COMUNITÀ: LA SANITÀ PIÙ VICINA AI CITTADINI

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