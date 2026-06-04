Sono state inaugurate cinque nuove Case della Comunità in Umbria, con l’obiettivo di offrire servizi più accessibili ai cittadini. I lavori sono stati completati nel rispetto dei tempi previsti e sono stati investiti circa 7 milioni di euro. Queste strutture sono destinate a rafforzare la rete di assistenza territoriale, migliorando l’erogazione di servizi sanitari di prossimità. La realizzazione delle Case della Comunità fa parte di un piano più ampio di sviluppo della sanità locale.

La sanità territoriale umbra accelera e consolida la sua rete di prossimità: la presidente della Regione, Stefania Proietti, annuncia infatti in questa settimana l’apertura di cinque nuove Case della comunità che rappresentano "un ulteriore passaggio per la concreta attuazione del modello di assistenza previsto dal Piano sociosanitario regionale ormai quasi al completo". Si tratta delle strutture di Città di Castello (Usl Umbria 1) e Terni, Montefalco, Norcia e Cascia (Usl Umbria 2). Queste cinque nuove sedi per le quali sono stati investiti oltre 7 milioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), sono state realizzate nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aprono cinque Case della Comunità: "Servizi più vicini ai cittadini". Tempi rispettati e 7 milioni investiti

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