Navetta gratuita servizi potenziati posti auto dedicati e spazi per soste brevi | da oggi apre la nuova sede della Casa della Comunità Pablo

Oggi è il giorno dell’inaugurazione della nuova sede della Casa della Comunità Pablo. La struttura offre una navetta gratuita, servizi potenziati, posti auto dedicati e spazi per soste brevi. La cerimonia di inaugurazione si svolge questa mattina, con la presenza di rappresentanti locali e cittadini interessati ai servizi che verranno offerti. La nuova sede si trova in una zona facilmente accessibile e mira a migliorare l’assistenza alla comunità locale. L’apertura segna un passo importante per l’organizzazione.

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