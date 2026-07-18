Il nuovo portiere della squadra biancoceleste è Emanuele Conti, nato nel 1996 e alto 183 centimetri. Cresciuto nel settore giovanile del Siena, ha completato tutta la trafila fino alla Primavera e ha ricevuto alcune chiamate in prima squadra.

Volto nuovo in casa Mazzola: il club biancoceleste ha annunciato l’ingresso in squadra del calciatore Emanuele Conti (foto). "Di ruolo portiere, classe 1996 per 183 cm di altezza, Emanuele è un prodotto del settore giovanile della Robur, dove ha svolto tutta la trafila fino alla Primavera, ricevendo anche diverse chiamate in prima squadra. La prima esperienza con i grandi lo vede protagonista, in Serie D, con la maglia del Campobasso, ottenendo un quarto posto e la qualificazione ai play-off. Nelle successive due annate ha difeso la porta della Cavese, sempre in Serie D, raggiungendo due terzi posti con annessi spareggi finali vinti al termine della stagione 20152016. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Eccellenza Toscana. Dal settore giovanile del Siena al Mazzola Conti blinderà la porta biancoceleste

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