La Colligiana ha ingaggiato Tognetti dal Sansovino e ha acquistato Capezzuoli e Puppato dal Mazzola. La società lavora per completare la rosa prima del ritiro, previsto il 3 agosto, con l’obiettivo di consegnare al nuovo tecnico una squadra quasi al completo. I movimenti di mercato continuano senza sosta, puntando a rafforzare la formazione in vista della stagione.

Continuano i movimenti in casa Colligiana, con l’obiettivo di fornire al nuovo tecnico Gabriele Bencivenni una squadra già quasi interamente strutturata in tempo per il ritiro, previsto il 3 agosto. Le novità più importanti, probabilmente, riguardano le conferme della squadra dello scorso anno, che ha ottenuto un ottimo quarto posto. Dopo i molti addii della settimana passata e il rinnovo di alcuni giocatori di grande importanza (primo fra tutti il capitano Vittorio Donati, ma anche il difensore Lorenzo Pierucci, il portiere Simone Bacciottini e i centrocampisti Niccolò Bartalini e Cesare Nacci) hanno deciso di rimanere altri due protagonisti dello scorso campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza Toscana. Colligiana, grandi manovre sul mercato. Ingaggiato Tognetti dal Sansovino. Capezzuoli e Puppato arrivano dal Mazzola

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