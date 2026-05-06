Il club toscano ha annunciato il rinnovo del contratto con l’allenatore, confermando la guida tecnica anche per la prossima stagione. La società sta definendo in queste ore il nome del nuovo direttore sportivo e dello staff tecnico, con attese novità ufficiali nelle prossime settimane. La scelta di mantenere l’attuale allenatore conferma la volontà di proseguire con l’attuale progetto sportivo.

Iuri Pezzatini (foto) allenerà il Mazzola anche la prossima stagione. Il club biancoceleste ha deciso di rinnovare la fiducia al tecnico in cui, nell’annata sportiva appena conclusa, ha deciso di affidare la prima squadra dopo l’esonero, lo scorso dicembre, di Marco Ghizzani (poi passato a fare il vice di Gill Voria al Siena). Pezzatini, del resto, l’ambiente lo conosce come le sue tasche: è stato l’allenatore che ha condotto la marcia trionfale del Mazzola dalla Seconda Categoria all’ Eccellenza. "Una scelta, quella della società biancoceleste, di dare continuità al percorso iniziato lo scorso mese di dicembre e cresciuto giornata dopo giornata – si legge nel comunicato del club –.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza Toscana. Il Mazzola rinnova la fiducia a Pezzatini. Atteso il nome del nuovo ds e dello staff

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