E’ subito Spezia-mania Venduti 856 abbonamenti
In meno di un mese dalla nomina, Guido Angelozzi ha firmato un nuovo gruppo di calciatori, tra cui difensori. Nel frattempo, la vendita di abbonamenti ha superato le 850 unità, con 856 tessere sottoscritte. La campagna di adesioni è iniziata subito dopo l’annuncio ufficiale, e i tifosi hanno mostrato grande interesse, considerando il numero di abbonamenti venduti in breve tempo.
In meno di un mese dalla sua investitura ufficiale, datata 20 giugno, Guido Angelozzi ha costruito una nuova squadra composta dai difensori Riccardo Sganzerla (classe 2002, contratto fino a giugno 2029), Jonathan Spedalieri, (classe 2002, contratto fino a giugno 2029), Samuele Capolupo, (classe 2006, in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto dal Monza); i centrocampisti Kevin Bright (classe 2003, contratto fino al 2029), José Antonio Gómez Márquez (classe 2004, contratto fino al 2029), Abdoulie Ndow (classe 2005, contratto fino al 30 giugno 2028); gli attaccanti Dennis Cazzadori (classe 2004, contratto fino al 2029), Kevin Cannavò (classe 2000, in prestito con diritto di riscatto dal Venezia), Alessandro Cardinali (classe 2000, in prestito dal Parma). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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