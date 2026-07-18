E’ subito Spezia-mania Venduti 856 abbonamenti

Notizia in breve

In meno di un mese dalla nomina, Guido Angelozzi ha firmato un nuovo gruppo di calciatori, tra cui difensori. Nel frattempo, la vendita di abbonamenti ha superato le 850 unità, con 856 tessere sottoscritte. La campagna di adesioni è iniziata subito dopo l’annuncio ufficiale, e i tifosi hanno mostrato grande interesse, considerando il numero di abbonamenti venduti in breve tempo.