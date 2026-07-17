E’ stata mostrata la prima immagine del nuovo SUV del marchio Alfa Romeo, destinato a sostituire la Tonale. La presentazione è avvenuta al Mimit da parte di Emanuele Cappellano, responsabile delle attività europee di Stellantis. Il veicolo sarà prodotto nello stabilimento di Melfi.

Emanuele Cappellano, responsabile delle attività europee di Stellantis, ha svelato al Mimit la prima immagine del prossimo Suv del Biscione. Sarà l’erede della Tonale e uscirà dalla fabbrica di Melfi. Per Cassino, l’ancora di salvezza è la Maserati. Può una foto di un dettaglio del posteriore di una vettura scatenare un putiferio social? Sì, se la foto ritrae un particolare della nuova Alfa Romeo. In settimana, nel corso del tavolo nazionale dell’industria automobilistica organizzato dal ministero delle Imprese, Emanuele Cappellano, chief operating officer di Stellantis Europa, ha svelato un’immagine teaser che mostra un dettaglio del design posteriore del nuovo C-Suv del Biscione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Basta una foto e subito scatta l’Alfa mania

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

C'è Jannik! Agli Internazionali è subito Sinner-maniaAl Foro Italico, Jannik Sinner fa il suo ingresso e subito si verifica un grande afflusso di pubblico.

Perde l'equilibrio mentre scatta una foto al panorama e cade su una scogliera: morto a 35 anniUn uomo di 35 anni è morto dopo essere caduto da una scogliera lungo la costiera Amalfitana.

Argomenti più discussi: Instagram Instants: come disattivare la funzione o eliminare le foto; Se il morso fa subito molto male, allora non si tratta di ragno violino: l'esperta spiega quando bisogna preoccuparsi; Se anche l’Onu non basta più: l’IA, Gaza...; L’opposizione: Caregiver, lo sportello non basta.