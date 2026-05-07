Al Foro Italico, Jannik Sinner fa il suo ingresso e subito si verifica un grande afflusso di pubblico. Migliaia di persone si radunano nelle vicinanze nel tentativo di vedere da vicino il tennista, che tra due giorni debutterà negli Internazionali BNL d'Italia. La presenza del giocatore attira l’attenzione di molti appassionati e tifosi, creando un clima di grande attesa.

AGI - Arriva Jannik Sinner al Foro Italico e subito scoppia la Sinner-mania. Migliaia di fan si accalcano per anche solo ammirare da lontano il campionissimo atteso tra due giorni al debutto agli Internazionali BNL d'Italia di tennis. L'unico torneo Masters 1000 che non ha ancora vinto e che, 50 anni dopo Adriano Panatta, potrebbe tornare in IKtalia per quanto riguarda il torneo maschile. Sono migliaia ad acclamarlo sotto ilo ponte che collega il Centrale con le piscine, dopo la conferenza stampa in cui si è detto riposato, fiducioso e anche dispiaciuto (probabilmente sul serio) per l'assenza di Carlos Alcaraz, fermnato da un infortunio. Dopo i saluti dall'alto, Sinner si è allenato per un'ora e mezza.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - C'è Jannik! Agli Internazionali è subito Sinner-mania

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