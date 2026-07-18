E se la Juve cedesse Kalulu dopo l’arrivo di Celik? I tre motivi per cui bisognerebbe evitare la sua partenza quest’estate

Notizia in breve

La Juventus sta considerando di cedere il difensore francese dopo l'acquisto di un nuovo giocatore. La decisione avviene in un momento di riorganizzazione della rosa. Sono stati individuati tre motivi principali per evitare la partenza durante questa finestra di mercato. La società sta valutando attentamente le implicazioni di questa scelta, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La situazione rimane in evoluzione e sarà comunicata nelle prossime settimane.