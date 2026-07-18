E se la Juve cedesse Kalulu dopo l’arrivo di Celik? I tre motivi per cui bisognerebbe evitare la sua partenza quest’estate
La Juventus sta considerando di cedere il difensore francese dopo l'acquisto di un nuovo giocatore. La decisione avviene in un momento di riorganizzazione della rosa. Sono stati individuati tre motivi principali per evitare la partenza durante questa finestra di mercato. La società sta valutando attentamente le implicazioni di questa scelta, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La situazione rimane in evoluzione e sarà comunicata nelle prossime settimane.
di Luca Fioretti La Juventus ora riflette sul futuro del difensore francese: ci sono tre motivi chiave per rifiutare la cessione nel corso di questa estate. Le strategie per blindare il pacchetto arretrato della Juventus in vista dei prossimi impegni ufficiali impongono riflessioni molto accurate sulla gestione delle risorse umane. Analizzando lo scenario attuale, alla Vecchia Signora non converrebbe cedere Pierre Kalulu dopo l’arrivo a zero di Zeki Celik. La prima e fondamentale motivazione è di natura puramente logistica e di calendario: quest’anno con l’Europa League di giovedì la Juve ha bisogno di tante risorse da far ruotare di settimana in settimana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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I tre motivi per cui Kalulu avrebbe meritato la convocazione da parte della Francia per i prossimi MondialiPierre Kalulu, difensore della Juventus, non è stato incluso nella lista dei convocati della nazionale francese per i prossimi Mondiali.