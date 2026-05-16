Pierre Kalulu, difensore della Juventus, non è stato incluso nella lista dei convocati della nazionale francese per i prossimi Mondiali. Nonostante abbia disputato una stagione da protagonista, la selezione non ha chiamato il giocatore. La decisione sorprende considerando le sue prestazioni recenti e il ruolo chiave nel club. La mancata convocazione ha suscitato discussioni tra appassionati e addetti ai lavori, che si sono chiesti i motivi di questa scelta.

di Luca Fioretti Pierre Kalulu resta fuori dai convocati della Francia nonostante la stagione vissuta da protagonista assoluto con la maglia della Juventus. L’esclusione di Pierre Kalulu dalla lista ufficiale per i prossimi Mondiali continua a far discutere gli addetti ai lavori. Nonostante le scelte definitive di Didier Deschamps, il difensore possedeva numerosi requisiti per far parte della spedizione transalpina. Uno dei suoi punti di forza maggiori è senza dubbio la grande duttilità tattica, una qualità rara che sarebbe tornata estremamente utile alla Francia per coprire diversi ruoli del pacchetto arretrato. Potendo agire con la medesima efficacia sia come centrale che come terzino, il ragazzo offre soluzioni moderne che pochi altri profili possono garantire sul campo con tale naturalezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - I tre motivi per cui Kalulu avrebbe meritato la convocazione da parte della Francia per i prossimi Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Iran, i tre motivi per cui Trump non può permettersi una guerra infinitaRoma, 3 marzo 2026 – Il presidente americano, Donald Trump, ostenta il consueto ottimismo, sull’esercito americano che è il più potente del mondo, ma...

“Può essere solo lui”. Garlasco, i motivi della convocazione di Marco Poggi svelati a Mattino 5La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco continua ad allargarsi e questa mattina si è registrato un nuovo passaggio destinato a far discutere.

Kalulu: Contento per i tre punti. Peccato per il gol annullatoLa Juventus ha vinto una partita con un finale senza rischi: Per me abbiamo provato tante emozioni, siamo stati solidi anche se il Lecce ha spinto. Il campo del Lecce è sempre difficile. Oggi sono co ... calciolecce.it

Da piccolo giochi per quello, Kalulu e il credo Spalletti: Juve, gli assist me li tengoTermina a reti bianche il big match tra Milan e Juventus, replicando lo 0-0 dell’andata. Al Meazza va in scena una gara bloccata, povera di emozioni e con rare occasioni da gol. Nel primo tempo Thuram ... tuttosport.com