Un deputato conservatore ha avuto un figlio tramite maternità surrogata, suscitando reazioni politiche e sociali in Germania. Il cancelliere ha espresso disappunto, definendo la scelta inappropriata. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e ha portato a discussioni sulla normativa e le implicazioni etiche della maternità surrogata nel paese. La notizia ha causato tensioni tra le forze politiche e ha alimentato il dibattito sulla regolamentazione di questa pratica.

Berlino, 18 luglio 2026 – La vicenda personale di Jens Spahn diventa un caso politico in Germania. Secondo quanto ha appreso l’agenzia Deutsche Presse-Agentur da fonti interne alla Cdu, il cancelliere Friederich Merz, in veste di presidente del partito, ha chiesto le dimissioni da capogruppo dell’Unione (CduCsu) del deputato appena diventato papà con maternità surrogata, insieme al marito Daniel Funke. In Germania la maternità surrogata è vietata per legge, sebbene dal 2014 i tribunali riconoscano le nascite legali all'estero in determinate circostanze. In ogni caso i conservatori della Cdu si oppongono da sempre alla sua legalizzazione. L’annuncio in pubblico: “Siamo diventati genitori”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - È padre grazie alla maternità surrogata, il caso del deputato conservatore scuote la Germania. E il cancelliere lo silura

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Entrega su primera noche al CEO por mamá, herida; al otro día él mismo la trata en el hospital

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