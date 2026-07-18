Il 16 luglio 2026, nel pomeriggio, è nato il primo figlio di Fedez e Giulia Honegger presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Il neonato si chiama Edoardo Lupo. La coppia ha dato l’annuncio sui social, condividendo la notizia con i fan. La nascita è avvenuta senza complicazioni e il bambino è stato affidato alle cure dei medici.

È nato il figlio di Fedez e Giulia Honegger. Nel pomeriggio di giovedì 16 luglio 2026, presso l’ospedale San Raffaele di Milano, è nato il piccolo Edoardo Lupo, primo figlio della coppia. A testimoniare il felice evento sono le prime immagini condivise sui canali social ufficiali, che immortalano i neogenitori in momenti di grande intimità e dolcezza tra le mura della clinica milanese. Nelle fotografie condivise su Instagram si vede l’artista milanese stringersi attorno alla compagna e al neonato, alternando baci sulla fronte a sguardi colmi di emozione. “Una gioia così grande”, scrive il rapper, per esprimere tutta la sua felicità. La scelta della coppia per questa gravidanza è stata improntata alla massima riservatezza, segnando un netto cambio di passo comunicativo rispetto alle precedenti nascite vissute dal rapper. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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È nato Edoardo Lupo, il figlio di Fedez e Giulia Honegger

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