Giorgio Panariello ha ripercorso il dolore legato alla morte del fratello Franco, avvenuta nel 2011 all’età di 50 anni. Franco è deceduto dopo una lunga lotta contro la tossicodipendenza. La perdita non è mai stata completamente superata dall’attore, che ha più volte ricordato il legame con il fratello e il dolore ancora vivo. Panariello ha parlato di come la morte di Franco abbia inciso sulla sua vita personale e professionale.

Dietro la comicità e l’ironia che da decenni caratterizzano la sua carriera si nasconde una ferita mai del tutto rimarginata. Giorgio Panariello è tornato a parlare della morte del fratello Franco, scomparso nel 2011 all’età di 50 anni dopo una lunga battaglia contro la tossicodipendenza. Lo ha fatto in un’intervista concessa a Vanity Fair, nella quale ha raccontato anche il nuovo momento professionale che lo porterà presto a tornare in televisione con un progetto targato Mediaset. L’attore e comico ha spiegato come proprio il racconto di quella tragedia familiare, trasformato prima in uno spettacolo teatrale e poi in un libro, sia diventato anche un modo per elaborare il dolore e offrire un messaggio di speranza a chi vive esperienze simili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È morto così”: il dolore mai superato di Giorgio Panariello per il fratello Franco

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