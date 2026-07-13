Giorgio Panariello ha rivelato che il fratello, morto nel 2011, è deceduto a causa di freddo e non per un’overdose. La morte è avvenuta mentre l’uomo si trovava da solo per strada. Il comico toscano ha parlato pubblicamente di questa perdita, chiarendo le circostanze del decesso. La famiglia di Panariello ha confermato che il decesso non è stato causato da sostanze stupefacenti.

La vita di Giorgio Panariello è stata segnata da un profondo dolore. Nel 2011, il comico toscano ha perso il fratello Francesco, morto mentre si trovava da solo per strada. Franco, così lo chiamavano affettuosamente in famiglia, aveva solo 50 anni e da anni lottava con la tossicodipendenza. Panariello, però, smentisce che il fratello sia deceduto a causa di un’overdose. Giorgio Panariello racconta il dolore più grande La tragica storia del fratello Francesco La verità sull’ipotesi di una morte per overdose Giorgio Panariello racconta il dolore più grande Intervistato da Vanity Fair al debutto del suo nuovo spettacolo teatrale, E se domani., Giorgio Panariello ha spiegato il motivo che lo ha spinto a condividere la tragica storia del fratello Francesco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giorgio Panariello torna a parlare del fratello, la storia di Franco "morto di freddo e non per overdose"

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