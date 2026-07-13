Raccontare la morte di mio fratello Franco può aiutare altri che vivono la mia stessa esperienza Da queste cose si può uscire La mia Versilia? Dovrebbero mettere i nomi delle strade anche in russo | così Panariello

Un attore ha raccontato come la morte del suo fratello possa offrire conforto a chi vive esperienze simili. Ha anche detto che, secondo lui, sarebbe utile scrivere i nomi delle strade in russo nella sua zona di residenza in Versilia. In un’intervista, ha commentato che non si può parlare di problemi quotidiani in teatro, perché si rischia di trasmettere emozioni troppo forti al pubblico.

“Di cosa vuoi parlare del presente? Non puoi portare la gente in un teatro e raccontarle cose che è costretta a subire tutti i giorni “: parole che Giorgio Panariello dice a Vanity Fair e che danno subito un’idea del perché il suo spettacolo teatrale di grande successo si chiami E se domani. “L’idea è stata quella di parlare del futuro – continua l’attore – di andare oltre questo presente e vedere quali idee e quali stimoli potesse offrirci per scrivere qualcosa. Devo dire che ne abbiamo trovati tanti ed è stato molto divertente immaginarli”. Tra i tanti temi affrontati nello spettacolo l’uso dell’Intelligenza Artificiale che, secondo Panariello, mostra ancora limiti evidenti, almeno sul campo della comicità: “Per esempio ho scritto: ‘Fammi qualche battuta sui vigili urbani’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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