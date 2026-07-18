È la Rai o la tv argentina? In finale torna Adani l' uomo che divide l' Italia

La finale tra Argentina e Spagna sarà trasmessa su Rai 1 e Dazn, con la coppia di commentatori composta da Alberto Rimedio e Lele Adani. Adani torna in cabina dopo aver commentato le precedenti partite, suscitando reazioni contrastanti in Italia. La sfida si svolgerà domani sera, con tifosi che si dividono tra le squadre e tra i commentatori. La trasmissione coinvolge anche la tv argentina, senza ulteriori dettagli sui canali locali.

E ora bisogna decidere per chi tifare. Per Messi o per Lamine. Per la Spagna o per l’Argentina. Con Adani o contro Adani. La finale di domani sera sarà trasmessa su Rai 1 e Dazn e la Rai schiererà la coppia titolare: Alberto Rimedio e Lele Adani. Non proprio due gemelli. Rimedio è un telecronista composto, Adani. è Adani. Nelle ultime settimane l’Italia si divide, perché Lele si moltiplica: è ovunque, sui social argentini che lo amano per come esalta Messi e sui social italiani che lo amano o odiano ad account alterni. È competente? Certo. È fuori controllo quando segna l’Argentina? Massì, anche. Daniele Adani detto Lele da Correggio, il paese di Ligabue, si è innamorato del River Plate, dell’Argentina e del Sudamerica seguendo Matias Almayda e le sue passioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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