La Rai ha confermato Alberto Rimedio e Daniele Adani come commentatori della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, prevista per domenica 19 luglio a New York. Nonostante le polemiche, la coppia sarà presente per la trasmissione dell'evento. La decisione è stata comunicata dalla rete pubblica, che ha mantenuto gli stessi professionisti incaricati di commentare la partita. La finale si terrà nello stadio di New York.

Sarà ancora la coppia formata da Alberto Rimedio e Daniele Adani a raccontare la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, in programma domenica 19 luglio a New York. La scelta della Rai arriva dopo gli ottimi ascolti ottenuti dalla telecronaca della semifinale, ma anche in un clima segnato dalle polemiche per lo stile particolarmente coinvolto dell’ex difensore. Ascolti da record per la semifinale. La semifinale trasmessa mercoledì sera ha raccolto il 52,3% di share, con 9 milioni e 447 mila spettatori, confermando l’interesse del pubblico per il Mondiale e premiando la telecronaca della coppia Rai. Numeri che hanno spinto l’azienda a confermare Rimedio e Adani anche per l’ultimo atto della competizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Mondiali 2026, Rai conferma Rimedio e Adani per la finale Spagna-Argentina nonostante le polemiche

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