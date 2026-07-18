Due soldati statunitensi sono stati uccisi in Giordania durante un attacco con missili balistici e droni da parte di forze iraniane. Il Comando Centrale degli Stati Uniti e le forze alleate si sono impegnati in operazioni di difesa contro gli attacchi. L’attacco si è verificato ieri e ha coinvolto azioni militari nella regione. Nessun dettaglio è stato fornito sui responsabili o sui danni causati.

Due militari statunitensi in Giordania sono rimasti uccisi ieri in azione mentre il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) e le forze alleate si difendevano dagli attacchi missilistici balistici e dei droni iraniani. Lo annuncia lo stesso Centcom, spiegando che un militare risulta attualmente disperso e altri quattro sono stati ricoverati per cure mediche in ospedali giordani e sono stati successivamente dimessi. Altro personale, sottoposto a controlli per ferite lievi, ha spiegato il Comando, è tornato in servizio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Due soldati Usa uccisi nell'attacco iraniano in Giordania

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US soldiers killed in Kuwait attack identified

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