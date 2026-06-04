Secondo il Wall Street Journal, l’ex presidente degli Stati Uniti avrebbe dichiarato che riprenderebbe l’uso della forza militare contro l’Iran solo in caso di uccisione di soldati americani. La regione del Medio Oriente resta instabile, con attacchi tra Iran e altri attori nella zona, proseguiti anche ieri. La situazione tra le parti coinvolte rimane tesa, senza segnali di de-escalation immediata.

Il Medio Oriente continua a essere una polveriera. Dopo gli attacchi reciproci di ieri tra Iran e Stati Uniti, con la Camera americana che nella tarda serata italiana ha votato per limitare la facoltà del presidente Donald Trump di proseguire la guerra contro Teheran senza l’approvazione del Congresso, secondo il Wall Street Journal il tycoon avrebbe detto ai suoi collaboratori che prenderebbe in considerazione la ripresa del conflitto con l’Iran solo se venissero uccisi soldati statunitensi. Gli sforzi diplomatici quindi proseguono, così come continua l’offensiva israeliana nel sud del Libano. I raid dell’ Idf hanno colpito anche Gaza City, uccidendo almeno 9 persone: tra di loro, quattro erano bambini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Lapresse.it - Iran, per il Wsj Trump riprenderebbe la guerra solo se venissero uccisi soldati Usa – La diretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran War: Trump Reported to Seek Exit Plan Without Hormuz Deal

Notizie e thread social correlati

Israele: «Uccisi Soleimani e Larijani». Trump: «Non abbiamo bisogno della Nato. Soldati Usa in Iran? Non temo un altro Vietnam» – La direttaIn un contesto di escalation militare, Israele ha annunciato di aver ucciso Soleimani e Larijani, mentre il presidente degli Stati Uniti ha...

Trump ritira 5mila soldati dalla Germania e minaccia: «Dopo l’Iran prenderò Cuba». Teheran: «Probabile nuova guerra con Usa» – La direttaIn un discorso recente, l'ex presidente ha annunciato il ritiro di circa cinquemila soldati dalla Germania e ha dichiarato che, dopo l'Iran, prenderà...

Temi più discussi: Iran-Usa, nucleare e sanzioni frenano i negoziati: Trump 'smentito' dal Wsj; Trump afferma in una causa per diffamazione che Murdoch gli promise di 'gestire' l'articolo del WSJ sui legami con Epstein; L’Iran e la guerra inconclusa di Trump; Iran, stop ai negoziati e Hormuz chiuso dopo nuovi raid Usa.

Kevin Warsh alla Fed: missione impossibile? Stretto tra le promesse a Trump e lo shock energetico della guerra in Iran, il piano per tagliare i tassi rischia il naufragio. L’analisi del WSJ sulla sfida che agita i mercati. x.com

Il 19 maggio, Trump ha affermato di aver rinviato un attacco all'Iran perché il Qatar, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti glielo hanno chiesto, dicendo che un accordo è in preparazione. Il WSJ riporta: Funzionari di quei stessi paesi dicono di non avere ide reddit

Iran, Trump: Risposta Teheran totalmente inaccettabile. Wsj: Nessun impegno preliminare sul nucleareGli Stati Uniti continuano ad attendere la risposta da parte dell'Iran alla loro ultima proposta di pace per chiudere la guerra, mentre la fragile tregua regge. Sabato, il presidente Donald Trump ha r ... leggo.it

Guerra, ultime notizie. Wsj: Iran propone confronto sul nucleare in cambio di allentamento sanzioniL’Iran vuole fare un accordo, ma non sono soddisfatto. Lo ha detto Donald Trump dalla Casa Bianca. Stiamo negoziando telefonicamente, ha assicurato Trump, aggiungendo che hanno fatto progressi, m ... ilsole24ore.com