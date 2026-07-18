due soldati statunitensi sono stati uccisi in un attacco iraniano in giordania

Venerdì in Giordania, un attacco con missili e droni ha causato la morte di due soldati statunitensi e il dispersione di un altro. L’attacco è stato attribuito all’Iran.

Due soldati statunitensi sono stati uccisi in un attacco iraniano di missili e droni avvenuto venerdì in Giordania. Un altro è stato dichiarato disperso. Lo ha scritto in un post su X il comando delle forze armate statunitensi in Medio Oriente (CENTCOM). Altri quattro soldati sono stati portati in alcuni ospedali giordani e successivamente dimessi. Il comando ha detto di non aver pubblicato i nomi dei soldati morti per rispetto verso le famiglie e che non li diffonderà prima che siano passate 24 ore dalla notifica ai loro familiari più stretti. Per ora non sono stati diffusi altri dettagli sulle circostanze della morte dei due soldati. Gli... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Due soldati statunitensi sono morti in un attacco iraniano in GiordaniaVenerdì, in Giordania, un attacco iraniano con missili e droni ha causato la morte di due soldati statunitensi.

Due soldati statunitensi sono morti e uno è rimasto disperso in un attacco iraniano in GiordaniaDue soldati statunitensi sono morti e uno risulta disperso a causa di un attacco iraniano con missili e droni avvenuto venerdì in Giordania.

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