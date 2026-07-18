Due operatori ecologici sono morti nel giro di poche ore in Toscana mentre erano al lavoro. Le vittime sono state colte da malore, probabilmente legato al caldo, secondo le prime ipotesi. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dei decessi. Nessun altro dettaglio è stato reso noto.

Due tragedie ravvicinate hanno colpito la Toscana, dove nel giro di poche ore hanno perso la vita due operatori ecologici mentre erano al lavoro. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un malore favorito dalle alte temperature, anche se saranno gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria a chiarire con esattezza le cause dei decessi. Trovato senza vita accanto al mezzo per la raccolta dei rifiuti. La prima vittima è un 42enne, dipendente di un’azienda consorziata di Alia, trovato privo di sensi in località Poggio a Luco, nel comune di Borgo San Lorenzo, non lontano dal mezzo utilizzato per la raccolta dei rifiuti. A dare l’allarme, nella serata di giovedì, è stato un passante che ha notato l’uomo riverso a terra e ha chiamato il 118. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Due operatori ecologici morti in poche ore in Toscana: si indaga, tra le ipotesi un malore legato al caldo

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