Due operatori di raccolta rifiuti sono deceduti in due giorni, uno nel comune di Bagno a Ripoli e l’altro in quello di Barberino del Mugello. La Fp Cgil Firenze ha dichiarato di essere vicina alle famiglie, ai colleghi e alle persone collegate ai lavoratori deceduti, chiedendo di fare chiarezza sulla vicenda.

FIRENZE – Sono due gli operatori di raccolta rifiuti morti fra ieri e oggi nel Comune di Bagno a Ripoli e in quello di Barberino del Mugello. Sul tema si esprime la Fp Cgil Firenze: “Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio e la nostra vicinanza alle famiglie, ai colleghi e a tutte le persone che erano legate ai lavoratori deceduti. Di fronte all’ennesima morte di lavoratori prevalgono il dolore e la rabbia. Chiediamo che gli accertamenti delle autorità competenti facciano piena chiarezza sulle dinamiche. Siano le indagini a stabilire con precisione i fatti. Non possiamo sapere ora se il caldo estremo ha avuto un ruolo, ma di sicuro viviamo un periodo particolare e ribadiamo la necessità di garantire le massime tutele per chi lavora all’aperto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Due operatori di raccolta rifiuti morti in poche ore, Fp Cgil: “Si faccia chiarezza”

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