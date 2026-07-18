Due operatori ecologici morti nel Fiorentino ipotesi malore per il caldo

Due operatori ecologici sono stati trovati morti in due comuni distinti della provincia di Firenze. Secondo le prime ipotesi, i decessi potrebbero essere collegati a un malore causato dal caldo. Le autorità stanno indagando sui dettagli e sulla causa precisa dei decessi, senza al momento confermare altre ipotesi. Non sono stati resi noti ulteriori elementi identificativi delle vittime. La polizia sta eseguendo accertamenti sul luogo e sulle circostanze dei decessi.

È una doppia tragedia quella che ha colpito la provincia di Firenze, dove due operatori addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati senza vita in due diversi comuni. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di un malore, mentre resta da accertare se il caldo estremo che sta interessando il territorio abbia avuto un ruolo nei decessi. La prima vittima è un operaio di 55 anni, dipendente di una ditta in appalto per Alia, trovato morto nella mattinata di giovedì 16 luglio, intorno alle 7, in via del Lavoro a Barberino del Mugello. L’uomo stava effettuando il servizio di raccolta porta a porta quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colto da un malore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Due operatori ecologici trovati morti nel Fiorentino, caldo estremo tra le ipotesi sui decessi x.com

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