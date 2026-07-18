Nella serata del 17 luglio 2026, un drone ha sorvolato il carcere della Dogaia a Prato, avvicinandosi alla sezione di Alta sicurezza. Durante l’evento, sono stati lanciati alcuni cellulari all’interno della struttura. Le forze di sicurezza stanno indagando sull’incidente, che rappresenta un’ulteriore segnalazione di problemi legati alla sicurezza nel carcere. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni materiali.

PRATO – Continua l’emergenza criminalità nel carcere della Dogaia di Prato. Un drone ha sorvolato nella serata di ieri, 17 luglio 2026, il carcere avvicinandosi alla sezione di Alta sicurezza. Lo comunica la procura pratese, spiegando che l’intervento degli operatori ha permesso di individuare un possibile tentativo di introduzione illegale di dispositivi elettronici all’interno della struttura penitenziaria. Secondo quanto comunicato dalla Procura, l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e il successivo controllo di bonifica dell’area interna al muro di cinta hanno portato al ritrovamento di un involucro nascosto nel locale passeggi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Prato: cellulari calati nel carcere della Dogaia con un drone

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